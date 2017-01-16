Занковец: ничья в основное время в матче с «Салаватом» отражала соотношение сил

«Матч равных соперников. То, что основное время закончилось вничью, отражало соотношение сил. Было обилие опасных моментов. К сожалению, наше меньшинство сработало не лучшим образом. Понятно, что у соперника креативные игроки, но хотелось бы этот компонент скорректировать. Для зрителей матч был очень интересным в плане голевых моментов, самоотдачи и овертайма на десерт.
Если брать второй период, то и мы быстро забили голы, и соперник. Вопрос не в том, что кто-то потерял концентрацию, а в том, что, когда на льду игроки высокого класса, они могут воспользоваться любой ошибкой, а без ошибок хоккея не бывает. Это стечение игровых обстоятельств», — сказал Занковец на пресс-конференции.