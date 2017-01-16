Чудо-гол Овечкина в ворота «Финикса» вошёл в список лучших событий в истории НХЛ

Овечкин подобрал шайбу в средней зоне, пересёк синюю линию по правому флангу и стал смещаться в центр на защитника Пола Мару. Овечкин попытался обыграть его на паузе, но упал. Тем не менее он сохранил контроль над шайбой, перевернулся на спину и отправил шайбу мимо удивлённого голкипера Брайана Буше в ворота.
«Брендан Уитт выбросил шайбу в среднюю зону, и я на полной скорости подобрал её. Я убрал её под себя, перевернулся на спину и как-то отправил её в ворота. Мне повезло, гол получился красивым. Просто повезло. Удача? Техника? Я не знаю. Зовите это как угодно», — поделился воспоминаниями Овечкин.
>>> «Тысячник» Овечкин и невезучий Бурмистров. Неделя наших в НХЛ
Гол Овечкина также можно посмотреть здесь.