Доус: «Барыс» не опускал рук и заслужил победу в овертайме

Нападающий «Барыса»поделился впечатлениями от матча с «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ).«Равная игра в обе стороны, я думаю, наша команда сыграла очень хорошо, ушли вперёд, проигрывая 0:1 после первого периода. Небольшие проблемы с удалениями, ключевые моменты — в меньшинстве. Не повезло с тем, что пропустили во втором периоде. Но мы продолжали играть, не опускали рук и заслужили победу в овертайме.После первого гола мы набрали скорость, прибавили темп, владели шайбой, создавали моменты и правильно ими распоряжались. За первые 10 минут второго отрезка мы соперника переигрывали, и были ещё хорошие шансы. Сменился вратарь и очень хорошо сыграл, совершил несколько хороших сейвов подряд сразу, как только вышел на лёд. Думаю, благодаря этому они вернулись в игру и отыгрались. Интересным получилось противостояние.В овертайме „три на три“ важно сохранять шайбу, когда она у тебя, можно выиграть время. Много свободного пространства, и нельзя выбрасывать шайбу, важно покататься с ней, если нужно, откатиться в свою зону. Мы проделали хорошую работу, нас не поймали ни на одной смене. Устали — едем меняться, в это время один из игроков держит шайбу. Для первого раза неплохо, мы не отрабатывали такой формат, но много говорили об этом», — цитирует Доуса Sports.kz.