Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Аболс: у «Лады» не получается играть по бразильской системе

16 января 2017, понедельник. 21:40. Хоккей
Главный тренер тольяттинской «Лады» Артис Аболс подвёл итоги матча с «Локомотивом», в котором его команда уступила со счётом 2:4.

«В принципе, игрой, рисунком её я остался доволен. Но наша невнимательность сзади, слабое место «Лады» весь сезон, снова нас подвела: два гола мы сегодня проспали — первый и третий, и это свело наши старания на нет. Но очки в принципе заслуживали. Конечно, мы хотим забивать голы, но когда мы играем попроще – лучше результат. Тем не менее идёт перекос в атаку, а играть по бразильской системе у нас не получается», — передаёт слова Аболса корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Лада ХК Локомотив Артис Аболс
Новости. Хоккей
16 января 2017, понедельник
21:42 Кудашов: гонка с «Торпедо»? Не видим разницы, с каким «Динамо» играть в плей-офф
21:40 Аболс: у «Лады» не получается играть по бразильской системе
21:29 Вратарь «Рейнджерс» Раанта пропустит не менее недели из-за травмы
21:27 Евгений Артюхин дисквалифицирован на два матча
21:23 «Локомотив» обыграл «Ладу», продлив серию побед до четырёх матчей
20:48 Доус: «Барыс» не опускал рук и заслужил победу в овертайме
20:25 Чудо-гол Овечкина в ворота «Финикса» вошёл в список лучших событий в истории НХЛ
20:13 Бекстрём, Маршан и Макгинн — лучшие игроки недели в НХЛ
20:08 Занковец: ничья в основное время в матче с «Салаватом» отражала соотношение сил
20:04 Захаркин: «Салавату» нужно терпение, потому что удача притягивается через работу
19:40 В Уфе в рамках Недели звёзд стартует Кубок Континента по следж-хоккею
19:19 Бэбкок: Зайцев — отличный пример для Сошникова и Валиева в «Торонто»
19:03 Три очка Доуса и гол Даллмэна в овертайме помогли «Барысу» одолеть «Салават»
18:45 «Питтсбург» перевёл Летанга в список травмированных и вызвал Гюнцеля и Руведела
18:43 Московское «Динамо» и «Ак Барс» объявили составы на игру
18:32 Камалов: были невероятные ощущения, когда сравнял счёт в матче с «Йокеритом»
18:23 Куусела: если продолжать в том же духе, «Амур» будет прогрессировать
18:09 Китаров: минское «Динамо» не добрало свои очки на дальневосточном выезде
17:46 Бартулис: «Адмиралу» надо через не могу вернуть уверенность
17:34 Видео. «Адмирал» — «Динамо» (Минск)
17:29 «Медвешчак» в феврале-марте примет решение об участии в следующем сезоне КХЛ
17:11 «Куньлунь» отыгрался с 0:3 в третьем периоде, но уступил «Динамо» Р по буллитам
17:00 Черри: не могу поверить, что «Коламбус» отказался от Макэлинни
16:59 Моррисонн: «Адмирал» потерпел болезненное поражение
16:56 «Динамо» Р потеряло шансы на плей-офф первым на Западе и вторым в КХЛ
16:32 Мартемьянов: игроки «Амура» вытаскивали из себя всё, что могли
16:24 Энлунд удалён до конца матча с рижским «Динамо»
16:14 Андриевский: поражение от «Динамо» кроется именно в неудачном старте
16:03 Вудкрофт: «Динамо» старалось играть по счёту
16:02 Ялонен: нелегко проигрывать, когда ведёшь 2:0, «Амур» заслуженно набрал очки
16:01 СКА — «Сибирь»: видео лучших моментов
15:55 Форвард ЖХК «Динамо Санкт-Петербург» Булатова примет участие в Матче звёзд ЖХЛ
15:50 «Металлург» (Магнитогорск) — «Торпедо»: видеообзор
15:46 Видео. «Слован» — «Югра»
15:43 Рижское «Динамо» забило «Куньлуню» 3 гола в 1-м периоде после 8 бросков
15:41 ВХЛ перенесла начало матча в Усть-Каменогорске из-за задержки вылета «Ижстали»
15:33 Карлайл: «Дакс» позволили «Сент-Луису» диктовать условия игры
15:28 Атюшов получил удаление до конца игры с «Йокеритом» за удар в голову
15:04 «Амур» обыграл «Йокерит» и выиграл 3-й матч кряду, пропустив 2 гола
15:01 «Динамо» Мн одолело «Адмирал», у Китарова, Волкова, Дрозда и Степанова по 2 очка
14:44 Метсола, Ли, Шипачёв и Ильенко – лучшие игроки 20-й недели в КХЛ
14:16 «Амур» — «Йокерит»: Коларж подрался с Лауридсеном
13:53 Коробов удалён до конца матча за выход со скамейки, Готовец подрался с Саюстовым
13:20 Желдаков: в «Магнитке» Самсонов быстро вырастет в мастера
13:17 Ковальчук установил рекорд СКА по очкам в регулярном чемпионате
Все новости RSS
Сколько очков наберёт Александр Овечкин за карьеру в НХЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+