Аболс: у «Лады» не получается играть по бразильской системе

Главный тренер тольяттинской «Лады»подвёл итоги матча с «Локомотивом», в котором его команда уступила со счётом 2:4.«В принципе, игрой, рисунком её я остался доволен. Но наша невнимательность сзади, слабое место «Лады» весь сезон, снова нас подвела: два гола мы сегодня проспали — первый и третий, и это свело наши старания на нет. Но очки в принципе заслуживали. Конечно, мы хотим забивать голы, но когда мы играем попроще – лучше результат. Тем не менее идёт перекос в атаку, а играть по бразильской системе у нас не получается», — передаёт слова Аболса корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.