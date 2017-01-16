Сидоров: Малыхин забил первый гол, если отнимут шайбу, то обидно не будет

Защитник казанского «Ак Барса»прокомментировал победу над московским «Динамо» (2:1).«Шайба попала в Федю Малыхина — он забил. Если отнимут шайбу, то обидно не будет, главное – это победа. Прервали серию поражений, до этого просто не везло. Незасчитанный гол «Динамо»? Там было удаление с самого начала, сначала вбрасывание, сфолили на Атте Охтамаа, а затем игрок коньком заехал в зону. После МЧМ особого перестроения не было, только разница в объёме работы, за счёт пары тренировок вкатился. Партнёры по команде поздравили с бронзой, подкалывали с тем, что я выбежал в полуфинале, и сказали, что я забыл скинуть краги и шлем», — передаёт слова Сидорова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.