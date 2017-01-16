Лукоянов: то, что «Динамо» не реализовало моменты, — большая заслуга Гарипова

Нападающий казанского «Ак Барса»поделился впечатлениями от встречи с московским «Динамо». Игра завершилась победой казанцев со счётом 2:1.«Эмоции самые радостные после четырёх поражений, но не хватало некоторых ведущих игроков. Всё-таки вся игра была напряжённой, и у «Динамо» было много моментов, и у нас. Самым тяжёлым был первый период, так как были удаления, и динамовцы взяли инициативу в свои руки. Нам приходилось больше обороняться, но мы выдержали и нужный гол забили. С этого момента поспокойнее себя чувствовали. Конечно, мы допускали много ошибок, но они не реализовали моментов, в которых должны были забивать. В этом большая заслуга нашего вратаря Эмиля Гарипова.У «Динамо» играют более опытные игроки, а у нас всё-таки моложе состав. Приятно играть с такими мастерами и обыгрывать их. Кроме того, со многими играли вместе в команде, поэтому, когда играешь с «Динамо», всегда испытываешь приятные чувства.Расстроились, когда нам забросили шайбу, ведь там оставалось пять минут. Вообще, там удаление должно было быть. Хорошо, что решили посмотреть видеоповтор, там помешали в зоне вратаря.Мы возвращаемся домой с хорошим настроением. Следующая игра у нас опять «зелёное дерби». Надо радовать своих болельщиков, ведь домашних игр у нас мало» — сказал Лукоянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Лебедевой.