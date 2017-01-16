Маклюков: гол «Динамо» отменили, хотя «Ак Барсу» такой же засчитали

«Встреча вышла быстрая, интересная, боевая. Многое получалось, но реализация подвела. Как мы сказали с ребятами в раздевалке, игра с «Ак Барсом» вышла плей-оффная. Где-то, наверное, везения не хватило. Нам не засчитали гол, хотя тренеры сказали, что никакого нарушения не было. Хотя казанцам засчитали такой же гол. Во втором периоде они больше времени находились у нас в зоне. Наша оборона не успевала на забросы «Ак Барса» выкидывать шайбу. Быстро садились, то есть в движении выигрывали, но это никак не сказалось на результате матча. Думаю, после этой встречи все сделают выводы и на встречу с ЦСКА выйдут как надо. Посмотрим видео с предыдущих игр, вспомним, как нужно играть с ЦСКА, и тренер даст установку», — сказал Маклюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Лебедевой.