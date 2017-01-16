Коледов: «перестрелка» в начале матча с «Ладой» — не игра «Локомотива»

Защитник ярославского «Локомотива», забросивший победную шайбу в ворота тольяттинской «Лады» (4:2), поделился мнением об игре команды.«Перестрелка» в начале матча – это была не наша игра. Голы были из-за ошибок, мы хуже, чем можем, сыграли в обороне. Слегка увлеклись атакой, дали сопернику развернуться. Одно дело, если бы счёт был 2:0, а в такой игре и у «Лады» было слишком много шансов. Но со второго периода мы стали строже играть по заданию, установке тренера, и выиграли во многом за счёт дисциплины.Может быть, защитники у нас действительно маловато подключаются, хоть сегодня и были моменты. Во втором периоде у меня был шанс – я его использовал. Илья Любушкин тоже классно подключился, бросил, чуть-чуть не повезло. Как бы банально ни звучало, но надо просто попадать в ворота, тем более что защитники пусть реже бросают, но чаще это делают из хороших позиций.Так получилось, что за четыре домашние игры штрафа было немного, и большинство мы реализовали всего раз. Но посмотрите на статистику: игроки всех наших соперников очень много блокировали бросков. Да и в принципе меньшинство у них очень прилично отработало, ну а нам надо добавлять. С другой стороны, сами мы в меньшинстве тоже пропустили всего раз.Даже мысли ни у кого в команде нет, чтобы поберечься перед плей-офф. Если играть не с полной отдачей – зачем вообще играть? Впереди у нас принципиальные соперники, например «Торпедо», и с ними будет очень серьёзная битва. Нас бьют – мы отвечаем. Даже если нас не бьют, мы сами стремимся играть жёстко. Нужно делать всё, чтобы побеждать, и силовая борьба – один из важнейших факторов побед», — передаёт слова Коледова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.