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Паре: год назад я достиг дна и думал, что моя карьера в КХЛ окончена

17 января 2017, вторник. 00:43. Хоккей
Нападающий «Медвешчака» Франсис Паре рассказал о том, как преодолевал сложности в течение своей карьеры в КХЛ.

«Год назад достиг дна. «Слован» выкупил мой контракт, и я думал, что моя карьера в КХЛ окончена. Я и не подозревал, что через год меня выберут для участия в Матче звёзд КХЛ в одну команду с Павлом Дацюком. Когда ты прикладываешь усилия, когда у тебя есть цель, удивительно, что может с тобой случиться.

Моя свадьба была запланирована на 11 июля, а сборы «Трактора», за который я тогда играл, начинались 4-го числа. Главный тренер команды Андрей Николишин не очень любил иностранцев. Он хотел, чтобы я перенёс свадьбу или вообще отменил её. Это было невозможно — я же не мог пропустить свою свадьбу! Когда я приехал в команду, мне предложили варианты. Первый — меня отправляли в ВХЛ с понижением зарплаты. Второй — я должен был отдать клубу месячную зарплату. Третий — я мог играть в шестом звене с юниорами. Я выбрал третий. Несмотря ни на что, я начал сезон во втором звене, набирал очки, но после семи-восьми матчей перестал попадать в состав и просидел в запасе полтора месяца. Это был один из самых сложных моментов в моей карьере. Я попросил агента вытащить меня из «Трактора», и он нашёл вариант со «Слованом». Я был рад, что уезжаю из России. Но моя уверенность пропала: другие игроки проявляли себя, но не я. «Слован» выкупил мой контракт.

После завоевания Кубка Гагарина с «Магниткой» у меня пропал хоккейный голод. Я не показывал той игры, которая приносила мне успех. Игра в Челябинске на пользу не пошла, нужна была передышка. Летом я жил один за городом, усиленно тренировался, и это принесло плоды. Я принял предложение «Медвешчака» — это был единственный клуб КХЛ, заинтересованный во мне. Но я хотел доказать всем, что достоин выступать в этой лиге. Сейчас я лучший бомбардир этой команды. Моя жена живёт со мной, в команде есть много франкоговорящих ребят — это здорово. Я чувствую себя как дома. Россия — совершенно другая, но меня там очень хорошо принимали. Люди, которых я встретил там, изменили мою жизнь, и я готов вернуться туда в любое время. Мы слышим много жутких историй о России, но это неправда. Бывали задержки в зарплате, но в итоге всегда платили. Я надеюсь вернуться в КХЛ в следующем сезоне, но выберу тот клуб, который мне подходит лучше всего», — цитирует Паре Sansfiltre.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Медвешчак ХК Трактор Франсис Паре
Новости. Хоккей
17 января 2017, вторник
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