«Питтсбург» выиграл у «Вашингтона» в овертайме, Малкин оформил хет-трик

«Питтсбург Пингвинз» нанёс поражение «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 8:7 в овертайме очередного матча регулярного чемпионата НХЛ.Команды устроили настоящий триллер. Сначала гости оторвались на три шайбы, затем позволили хозяевам забить пять раз подряд, а после команды устроили перестрелку, в которой с финальной сиреной был зафиксирован равный счёт. В овертайме уже на 35-й секунде победу «Питтсбургу» точным броском принёс Конор Шири.На счету российского форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина хет-трик. В составе «Вашингтона» Александр Овечкин дважды ассистировал партнёрам, ещё по одной передаче на свой счёт записали Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.