Малкин: это не матч, а какое-то безумие!

Нападающий «Питтсбург Пингвинз»подвёл итог домашнего матча с «Вашингтон Кэпиталз» (8:7), в котором россиянин оформил хет-трик.«Этот матч не был простым, он был каким-то безумным. Нам нужно было забивать после такого неудачного начала, и мы смогли обрести дополнительную уверенность, после того как забили первый гол. Старались отправить шайбу за спину защитникам «Вашингтона», стали действовать лучше. Но нам всё равно надо стараться играть лучше. Соперник забросил 7 шайб, это очень много. Начало встречи получилось плохим, мы действовали медленно, к тому же столько пропущенных голов – это совсем не наша игра. Надо работать и стараться исправить ошибки. Конечно, для нападающих матч получился весёлым, но для вратарей… Думаю, что болельщикам понравилось. «Вашингтон» — лучшая команда лиги на данный момент, мы смогли их обыграть, хотя действовали небезупречно. Два очка заработали, будем стараться сыграть лучше в Монреале.Мой хет-трик? Он тоже получился странным, особенно второй гол, когда шайба просто удачно подскочила. Когда делаешь правильные вещи, то такое иногда случается. Надо стараться идти на ворота, каждый эпизод завершать броском», — сказал Малкин в интервью официальному сайту клуба.