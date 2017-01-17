«Питтсбург» и «Вашингтон» провели самый результативный матч в НХЛ с 2011 года

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз» (8:7 ОТ) стал самым результативным в нынешнем сезоне. Команды забили 15 голов на двоих, что на один больше, чем у «Каролины Харрикейнз» и «Ванкувер Кэнакс» (8:6) в матче, состоявшемся 13 декабря.Кроме того, это самый результативный матч НХЛ начиная с октября 2011 года, когда «Виннипег» обыграл «Филадельфию» со счётом 9:8.