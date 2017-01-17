Уильямс: это был матч откуда-то из 1988 года

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз»»поделился впечатлениями от выездного матча с «Питтсбург Пингвинз» (8:7 ОТ).«Был ли это один из самых безумных матчей в моей 16-летней карьере? Да, наверное. Это была игра откуда-то из 1988 года, из дивизиона Смайта. Мы не хотим так играть, это совсем не тот хоккей, который мы бы хотели демонстрировать. Мы вели в счёте, но не смогли остановить поток голов. Каждый следующий бросок мог стать голевым», — сказал Уильямс, забивший четыре гола в четырёх последних матчах.