Овечкин набрал 11 очков в 8 матчах

Капитан «Вашингтон Кэпиталз»Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (7:8 ОТ) сделал 2 голевые передачи, набрав 10-е и 11-е (4+7) очко в последних 8 матчах.
Всего в 44 матчах регулярного чемпионата НХЛ текущего сезона на счету российского игрока 39 (21+18) очков.
Видео результативных действий Овечкина:
https://www.nhl.com/video/t-283286012/c-48446603
https://www.nhl.com/video/t-283286012/c-48450703
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