«Рейнджерс»: Раанта пропустит 7-10 дней, Зибанежад вернулся в строй

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Антти Раанта пропустит около 7-10 дней из-за травмы нижней части тела. Он получил травму в первом периоде матча с «Монреаль Канадиенс». Из фарм-клуба был вызван Магнус Хелльберг, который в 25 матчах за «Хартфорд» в АХЛ одержал 10 побед, в среднем пропустив 2,91 гола за игру и отразив 90,5% бросков.В состав команды на ближайший матч с «Даллас Старз» вернётся нападающий Мика Зибанежад, который пропустил последние 25 матчей из-за перелома малой берцовой кости. Во время тренировки 16 января он катался во втором звене с Риком Нэшем и Павлом Бучневичем.