Пашков: Самсонов взял у Кошечкина кое-какие негативные моменты

Олимпийский чемпионвысказался на вратарскую тему применительно к действующему чемпиону магнитогорскому «Металлургу».«Вратарская ситуация в лагере чемпиона КХЛ-2016 очень тонкая? Соглашусь. Однако в то же время мы прекрасно знаем характер Кошечкина. У этого голкипера есть масса плюсов, но амбициозность, спортивное самолюбие высшего уровня не его козыри. Даже после побед в плей-офф КХЛ в сборной Кошечкин так и не смог ничего показать и доказать. Да и каждый клубный сезон после победы в плей-офф проводил очень неровно, с очевидными спадами. Самсонов прогрессирует, уже наступает Кошечкину на пятки. Вратарская линия «Металлурга», почувствовав кадровую нестабильность, команду не всегда выручает. Не случайно в последнее время во многих матчах «Магнитка» быстро пропускает, начинает с 0:2 или даже 0:3.Я являюсь убеждённым сторонником того, что в каждой команде должен быть ярко выраженный первый вратарь. В общем, на повестке дня в «Магнитке» остро стоит вопрос, на кого делать ставку. Двум первым номерам в одних воротах тесно. Работа рядом с Кошечкиным влияет на Самсонова. Мне кажется, что Самсонов взял у Кошечкина и кое-какие негативные моменты. Он в целом ряде эпизодов прижимается к своим воротам, действует излишне стационарно — в стиле своего старшего товарища по «Магнитке».Реагирование в современном хоккее уходит на второй план, почти всё решает правильная позиционная игра, точный выбор места, мощь, в конце концов, габариты. К сожалению, маленькие голкиперы остаются в прошлом. Теперь особые требования к катанию вратарей — ювелирному, быстрому. Голеностопы, колени должны работать коротко и точно. Как и голова, которая становится компьютером и программирует развитие игры, траекторию полёта шайбы», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.