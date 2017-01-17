Малкин — первая звезда игрового дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.Третьей звездой стал голкипер «Детройт Ред Уингз», не пропустивший ни одного гола в матче с «Монреаль Канадиенс» (1:0) при 18 отражённых бросках.Второй звездой назван голкипер «Нью-Йорк Айлендерс», сыгравший на ноль в матче с «Бостон Брюинз» (4:0) при 32 сейвах.Первой звездой признан форвард «Питтсбург Пингвинз», в активе которого хет-трик в ворота «Вашингтон Кэпиталз» (8:7 ОТ).