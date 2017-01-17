Доан: я никогда не говорил, что никуда не уйду из «Аризоны»

Капитан «Аризоны Койотс»признался, что не собирается просить руководство об обмене, но готов рассмотреть такой вариант.«Я в курсе того, что есть слухи, со мной это обсуждают. Я всегда хотел остаться здесь, но никогда не говорил, что никуда не уйду. Я буду разговаривать со своей семьёй по этому поводу, но это должен быть настолько совершенный вариант, что трудно представить такой в реальности. В нашем виде спорта такого просто не бывает слишком часто.Я не прошу обмена. Конечно, я разочарован тем, как складывается сезон, мы много проигрываем, и это тяжело. Тем не менее я не разговаривал на эту тему с руководством. Но я никогда не говорил, что не буду согласен на обмен. Если дело дойдёт до такой точки, то мы сядем и поговорим об этом. Это бывало и в прошлом, просто не выплывало наружу. Были обсуждения, где надо было сказать «да» или «нет», и итогом было «нет».Вот что значит – обменяться в команду-фаворита? В прошлом году в финале играли «Сан-Хосе» и «Питтсбург», которые на дедлайне таковыми особо и не считались. Если я не выиграю Кубок Стэнли, ничего страшного. Я играл со многими парнями, некоторые из них не выигрывали Кубок, но являются победителями по жизни, а другие, кто выигрывал, уступают первым.Будет ли этот сезон последним? Посмотрим, приму решение после окончания этого. До тех пор, пока игра приносит мне наслаждение, я хочу играть», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.