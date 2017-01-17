Каменев: хочу не время от времени получать вызовы в «Нэшвилл», а быть в обойме

Форвард «Милуоки»поделился эмоциями от дебюта в НХЛ за «Нэшвилл Предаторз».«Хорошая игра была, согласен. Многое получалось. Были сказаны обычные слова о том, что за мной будут следить, чтобы я продолжал работать. Но если честно, то я очень рад, что всё-таки дебютировал в НХЛ. Понял, что могу играть на таком уровне. А не везло просто – моментов-то было много. Нет-нет, вы ошибаетесь, я как раз ещё больше стал играть, и теперь у меня большое желание вернуться в «Предаторз». Теперь уже понял, как близко нахожусь от лиги.Хочу не время от времени получать вызовы в «Нэшвилл», а быть в обойме клуба постоянно. Но, конечно, там конкуренция серьёзная. Насколько понимаю, ещё одного центра выменяли в систему клуба. Будет непросто.Насколько я понимаю, в команде было несколько травмированных, поэтому из «Милуоки» вызвали двух человек. Всё действительно произошло неожиданно. Мы были на выезде в Калифорнии, я уже лёг спать, но тут мне позвонил тренер. Сообщил, что поднимают, объяснил, во сколько выезд. Пока собирался, ехал, уже наступила глубокая ночь. Да и летели мы тяжело. Вылетели в 23 часа, а в расположении клуба были в 7 утра. Там же другой часовой пояс. Весь путь занял часов пять. Прибыли – и в этот же день матч. В начале января была стрельба в аэропорту Флориды? Так вот мы оттуда улетели за час до того, как всё началось. Приехали, смотрим новости. Был шок. Хорошо, что успели покинуть это место», — цитирует хоккеиста «Спорт-экспресс».