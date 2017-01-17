Виньо: полагаем, что Лундквист снова станет прежним

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Виньо высказался о травме вратаря Антти Раанты, в результате которой в ближайших матчах ворота будет защищать Хенрик Лундквист.
«Хенрик провёл несколько игр на замечательном уровне, в других он был не очень стабилен. Это проблема. Вратарь может повлиять на исход игры, просто парировав бросок в нужный момент. Это может привести к победе или поражению. Но он опытный игрок, и мы полагаем, что он сможет найти ответ и снова станет прежним Лундквистом», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.
В текущем сезоне Лундквист отразил 90,7% бросков при 2,72 пропущенных голах в среднем за игру – это его худшие показатели за все сезоны, проведённые в НХЛ.