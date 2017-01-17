Мозякин: на Матче звёзд будем импровизировать на месте!

поделились впечатлениями от того, что их выбрали капитанами своих команд на Матче звёзд.«Эмоции по поводу участия в Матче Звёзд у меня только положительные. Для меня он будет уже девятым подряд, так что жду того же, что и всегда: встречи с друзьями, ощущения праздника, полных трибун, поддержки болельщиков. Можно будет немного «перезагрузиться», отвлечься от напряжённого графика регулярного чемпионата. А потом вернуться в него с новыми силами и эмоциями. Приятно быть капитаном сборной своего дивизиона, тем более что от «Металлурга» нас будет целая делегация во главе с Ильёй Петровичем Воробьёвым. Постараемся, чтобы наша команда достойно проявила себя в Уфе. В этом году изменился формат Матча Звёзд, и, думаю, это правильно, спортивная составляющая стала весомее, все игроки постараются показать свои лучшие качества. Я лучший бомбардир Матчей Звёзд? Не знал, пока вы не сказали. Не слежу за этой статистикой, так что и какой-то один гол из всех забитых не выделю. И по поводу домашней заготовки пока ничего не буду говорить. Будем импровизировать на месте! Пока не знаю, что заставят делать капитанов – вдруг опять кататься с фигуристкой, как Ковальчука и Морозова несколько лет назад? (Смеётся.) А что бы лично я хотел сделать на Матче Звёзд… Наверное, выйти на лёд вместе с сыном. И чтобы Матч Звёзд прошёл в Магнитогорске.», — цитирует Мозякина официальный сайт КХЛ.«Очень приятно всегда выступать в таких матчах, гордость испытываешь. Я поеду уже на четвёртый Матч звёзд, но ощущения, уверен, будут другими, чем на предыдущих. Уфа для меня – это прежде всего «зелёное дерби», в котором я восемь лет подряд участвовал в составе «Ак Барса». Для меня каждый из Матчей звёзд запомнился чем-то своим. На одном – Костя Барулин в костюме качка, на другом – Илья Ковальчук танцует на льду вместе с фигуристкой, ребята выдумывают что-то на буллитах… Думаю, что и после Матча звёзд этого года будет что вспомнить. Хотя бы то, что впервые вместо самого матча пройдёт мини-турнир. Почему бы и нет? Это будет более зрелищно. Мне кажется, что голов будет ещё больше, чем в предыдущих Матчах звёзд. Что касается меня, то о кое-каких сюрпризах уже раздумываю. Всё зависит от того, в каких конкурсах буду участвовать. Только, смотрите, на буллиты меня не поставьте», — рассказал Медведев.