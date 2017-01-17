Дацюк: разбивка по дивизионам на Матче звёзд зрелищнее для болельщиков

поделились эмоциями от выбора капитанами команд своих дивизионов на Матче звёзд КХЛ.«Эмоций будет много – это праздник для болельщиков, мне будет очень приятно принять участие в этом мероприятии. Хочется, конечно, хорошо выступить. По команде от каждого дивизиона и мини-плей-офф – для меня это новый формат. Из прошлого опыта могу сказать, что это повысит спортивный интерес: разбивка по дивизионам будет зрелищнее для болельщиков, а хоккеисты будут стараться выиграть. Самое яркое воспоминание от моих прошлых Матчей звёзд… Думаю, назову свой первый: когда пригласили, было очень много положительных эмоций, которые смешивались с лёгким страхом – всё-таки было непривычно находиться рядом с мировыми звёздами. Но в целом приятные ощущения. О подготовке каких-то «фишек» пока не думал. Уверен, что будет хороший хоккей – это главная «фишка». С чем для меня ассоциируется Уфа? Хороший город, хороший народ, памятник Салавату и башкирский мёд», — цитирует Дацюка официальный сайт КХЛ.«Раз я капитан, значит, наверное, смогу вместе с тренером сажать хоккеистов на лавку за плохую игру. А если серьёзно, всегда очень приятно просто участвовать в Матче звёзд, а участвовать в качестве капитана одной из команд – приятно вдвойне. Новый формат?.. Почему нет? Всё развивается, не стоит на месте, почему не попробовать турнир четырёх сборных? Все мы – спортсмены, все хотим выигрывать. Зрители увидят нормальные скорости, появится дополнительный азарт. Лично я готов эти скорости продемонстрировать. Что-то придумать? Возможно, уже после того, как приеду в Уфу. А вообще – готов принять участие в любом конкурсе. Но, думаю, там всё уже давно распределили и меня слушать никто не будет. А вообще Матч звёзд – такое мероприятие, где каждый старается показать «товар лицом», блеснуть фирменным броском, обводкой, словом, сделать так, чтобы было приятно болельщикам. Ведь это прежде всего шоу», — рассказал Афиногенов.