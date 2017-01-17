«Виннипег» вызвал вратаря Павелеца из АХЛ

«Виннипег Джетс» вызвал голкипераиз своего фарм-клуба «Манитобы». Об этом сообщает корреспондент TSN Фрэнк Серавелли. 29-летний вратарь провёл 18 матчей в АХЛ с коэффициентом надёжности 2,78 и 91,7% отражённых бросков.В начале октября «Джетс» выставили Павелеца на драфт отказов, однако ни одна команда не забрала хоккеиста. Контракт голкипера рассчитан до окончания сезона, кэпхит составляет 3,9 млн долларов. Летом вратарь может стать неограниченно свободным агентом. За последний год по контракту хоккеист должен получить 4,75 млн.