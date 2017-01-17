Е. Медведев: уже раздумываю о кое-каких сюрпризах на Матч звёзд

Капитан «Авангарда» и команды дивизиона Чернышёварассказал, что готовит сюрпризы для конкурсов на Матче звёзд.«Всегда очень приятно выступать в таких матчах, испытываешь гордость. Я поеду уже на четвёртый Матч звёзд, но ощущения, уверен, будут другими, не как на предыдущих. Уфа для меня – это прежде всего «зелёное» дерби, в котором я восемь лет подряд участвовал в составе «Ак Барса». Великолепная атмосфера – вот что прежде всего запомнилось. И болельщики. Поэтому я уверен, что Матч звёзд удастся на славу.Для меня каждый из них запомнился чем-то своим. На одном – Костя Барулин в костюме качка, на другом – Илья Ковальчук танцует на льду вместе с фигуристкой, ребята выдумывают что-то на буллитах… Думаю, что и после Матча звёзд этого года будет что вспомнить. Хотя бы то, что впервые вместо самого матча пройдёт мини-турнир. Почему бы и нет? Это будет более зрелищно. Ведь праздник в первую очередь для зрителей. Мне кажется, что голов будет ещё больше, чем в предыдущих Матчах звёзд. Что касается меня, то о кое-каких сюрпризах уже раздумываю. Всё зависит от того, в каких конкурсах буду участвовать. Только смотрите на буллиты меня не поставьте ()! Хоть это и шоу, но всё же буллиты – хлеб для нападающих. У нас, защитников – своё», — цитирует Медведева пресс-служба КХЛ.