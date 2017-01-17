Буцаев: «Сочи» следит за конкурентами, но зависеть всё будет только от нас самих

«Работали над подготовкой к следующему матчу и к последующей серии игр. На данном этапе ребят нужно подготовить и функционально, и тактически, поэтому тренировка разносторонняя. Тот объём упражнений, который был запланирован, мы выполнили.
До Матча звёзд у нас ещё будет один матч. Наверное, играть через день тоже тяжело, всё-таки ребятам нужна передышка, нужно подтянуть какие-то вещи, которые были, скажем так, в минусе в играх. Поэтому паузы — это нормально.
Так или иначе, конечно же, следим за играми конкурентов. Но мы должны смотреть не на наших конкурентов, а прежде всего на самих себя. Всё будет зависеть только от нас. В этом плане прошедшим выездом доволен не на 100%. Но этот выезд сложился для нас хорошо», — цитирует Буцаева пресс-служба клуба.