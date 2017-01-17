Игнатушкин: со СКА можно играть, шансы «Сочи» победить — 50 на 50

«Готовимся к домашней серии. После поездки немножко отдохнули и сейчас серьёзно готовимся к домашним играм. Очень хорошие соперники и хорошая проверка для нашей команды. Слабых и сильных соперников сейчас нет. Да, по составу СКА, может быть, выше всех, но команды доказывали, что с ними можно играть, и у них тоже была серия из четырёх поражений, поэтому шансы при выходе на лёд — 50 на 50. Шайбы круглая, в какие ворота влетит — неизвестно», — цитирует Игнатушкина пресс-служба клуба.
Считаешь, что «Спартак» прервёт свою серию поражений в матче со «Слованом»? Возьми игроков красно-белых в свою команду в фэнтези-турнире!