Крикунов: Чистов может играть сильнее, но у него позавчера были похороны отца

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста»прокомментировал победу над «Трактором» (1:0 ОТ) и игру, который забил единственный гол в матче.«Обе команды хотели выиграть сегодня, играли внимательно и аккуратно, за основное время не было ни одного удаления. У «Трактора» было побольше моментов, у нас поменьше, команды играли на результат. В овертайме нам повезло больше, плюс у нас очень хорошо сыграл вратарь. Всем ребятам спасибо за хорошую работу. Доволен ли я игрой Чистова? Мы все знаем, что он может играть сильнее. У него буквально позавчера были похороны отца. Я его отпустил домой. Конечно, он ещё не совсем отошёл от этого» — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Николай Абросимов.