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«Спартак» проиграл «Словану», продлив серию поражений до семи матчей
17 января 2017, вторник. 21:49.
Хоккей
«Спартак» в Москве проиграл «Словану», встреча завершилась со счётом 0:3. Это поражение стало для красно-белых седьмым подряд.
Заброшенными шайбами отметились Игорь Мусатов, оформивший дубль, и Томаш Кундратек. Вратарь Барри Браст сыграл на ноль, отразив 23 броска.
КХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2017, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
0 : 3
0:1, 0:2, 0:0
Слован
Братислава
0:1
– Мусатов (Пластино, Еглич) – 06:05 (5x5)
,
0:2
– Мусатов (Пластино, Чипчура) – 21:16 (5x5)
,
0:3
– Кундратек (Чичу) – 37:36 (4x3)
>>> 14 рекордов, которые могут быть побиты по итогам «регулярки» КХЛ
Видеообзор матча также можно посмотреть
здесь
.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
ХК Слован
ХК Спартак
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Новости. Хоккей
17 января 2017, вторник
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