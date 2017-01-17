Михнов: борьба за плей-офф только подхлёстывает «Автомобилист»

Капитан екатеринбургского «Автомобилиста»прокомментировал выездную победу над челябинским «Трактором» (1:0 ОТ).«Для нас сегодня была очень важная игра, так как сейчас идёт борьба за плей-офф. Сыграли очень строго, без удалений, бились до конца и заслуженно взяли два очка. Вообще, игры с «Трактором» всегда проходят в упорной борьбе и зачастую выпадают на начало чемпионата, когда все команды играют заряженные, на эмоциях, и на концовку — когда идёт упорная борьба за очки. Борьба за восьмёрку? Конечно, давление присутствует, ведь все хотят попасть в плей-офф, но нас, наоборот, это только подхлёстывает», — передаёт слова Михнова корреспондент „Чемпионата“ Николай Абросимов.