«Рейнджерс» забросили 6 шайб, но уступили «Далласу», Бучневич набрал 3 очка

«Даллас Старз» в крайне результативном матче обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча регулярного чемпионата прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась со счётом 7:6 в пользу гостей.Дерек Степан на 27-й секунде вывел «Рейнджерс» вперёд. Однако ещё до конца первого периода гости ответили тремя голами — отличились Джейсон Спецца (13-я минута), Патрик Шарп (13) и Джейми Бенн (18).Во втором периоде болельщики увидели ещё 6 голов. Антуан Руссель (25) довёл перевес «звёзд» до трёх шайб, но Мика Зибанеджад (30) и(33) сократили отставание «рейнджеров» до минимума. После этого Шарп (33) оформил дубль, а Адам Кракнелл (36) и Коди Икин (38) сделали счёт 7:3 в пользу «Далласа». В заключительном периоде хозяева отыграли 3 гола — шайбы на счету Криса Крайдера (44), а также Степана (46) и Зибанеджада (48), оформивших по дублю. Тем не менее «Даллас» удержал победу.Добавим, что Бучневич помимо гола отметился двумя результативными передачами.