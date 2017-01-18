«Торонто» обыграл «Баффало», уступая 0:2, Зайцев отдал голевой пас

«Торонто Мэйпл Лифс» добыл волевую победу над «Баффало Сэйбрз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в «Эйр Канада-центре» в Торонто и закончилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.
По ходу встречи «Баффало» вёл со счётом 2:0. На 11-й минуте отличился Кайл Окпосо, а на 20-й — Эвандер Кейн. Во втором периоде «Торонто» сумел отыграться и выйти вперёд — голы на счету Леонида Комарова (21-я минута), Мэтт Мартина (29) и Остона Мэттьюса (30). В третьем периоде команды обменялись голами Джеймса ван Римсдайка (54) и Уильяма Кэррира (58), однако «Мэйпл Лифс» удержали победу.
Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев отметился результативной передачей, нападающий Никита Сошников провёл на льду 12 минут.