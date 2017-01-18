«Сент-Луис» проиграл «Оттаве», Тарасенко набрал 1 очко

«Оттава Сенаторз» добыл победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата. Встреча прошла в «Скоттрэйд-центре» в Сент Луисе и закончилась со счётом 6:4 в пользу гостей.В составе «Оттавы» дублем отметился Марк Стоун (43-я и 59-я минуты), ещё по голу забили Жан-Габриель Пажо (4), Майк Хоффман (34), Бобби Райан (35) и Эрик Карлссон (54). За «Сент-Луис» отличились Пол Штястны (10), Кевин Шаттенкирк (40), Александер Стин (42) и Патрик Берглунд (60).Российский нападающий «Блюз»отдал голевой пас, Наиль Якупов провёл на льду 11 минут.