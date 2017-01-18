«Чикаго» победил «Колорадо», Варламов пропустил 5 шайб, Григоренко набрал 1 очко

«Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в «Пепси-центре» в Денвере и закончилась со счётом 6:4 в пользу гостей.В составе «Чикаго» по дублю оформили Таннер Кено (31-я и 60-я минуты) и Винсент Хиностроза (46, 49), ещё по голу забили Ник Шмальц (3) и Брент Сибрук (13). У «Колорадо» отличились Мэтт Дюшейн (8, 35), Блейк Комо (30) и Мэттью Ньето (31).Нападающий «Чикаго» Артём Анисимов провёл на льду 18 минут, Артемий Панарин — 21. Форвард «Колорадо»отметился одной голевой передачей, голкиперотразил 21 бросок по своим воротам из 26. Защитник «Эвеланш» Фёдор Тютин отыграл 19 минут, его коллега по амплуа Никита Задоров — 14.