«Чикаго» победил «Колорадо», Варламов пропустил 5 шайб, Григоренко набрал 1 очко

«Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в «Пепси-центре» в Денвере и закончилась со счётом 6:4 в пользу гостей.
В составе «Чикаго» по дублю оформили Таннер Кено (31-я и 60-я минуты) и Винсент Хиностроза (46, 49), ещё по голу забили Ник Шмальц (3) и Брент Сибрук (13). У «Колорадо» отличились Мэтт Дюшейн (8, 35), Блейк Комо (30) и Мэттью Ньето (31).
Нападающий «Чикаго» Артём Анисимов провёл на льду 18 минут, Артемий Панарин — 21. Форвард «Колорадо» Михаил Григоренко отметился одной голевой передачей, голкипер Семён Варламов отразил 21 бросок по своим воротам из 26. Защитник «Эвеланш» Фёдор Тютин отыграл 19 минут, его коллега по амплуа Никита Задоров — 14.