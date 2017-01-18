«Анахайм» в ОТ добыл волевую победу над «Тампой», Нестеров отдал голевой пас

«Анахайм Дакс» в овертайме вырвал победу у «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в «Хонда-центре» в Анахайме и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.На 25-й минуте Валттери Фильппула вывел «Тампу» вперёд. Одним из его ассистентов в этом эпизоде выступил российский защитник. Через 21 секунду Райан Гецлаф счёт сравнял. Победу «Дакс» принёс точный бросок Рикарда Ракелля на 54-й секунде овертайма.Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров и Владислав Наместников провели на льду 19 и 16 минут соответственно.