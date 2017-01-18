Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Новички «Торонто» суммарно набрали 167 очков, это лучший показатель в НХЛ

18 января 2017, среда. 09:04. Хоккей
Новички «Торонто Мэйпл Лифс» суммарно набрали 167 очков, что является лучшим показателем в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба организации. Примечательно, что показатель канадской команды превышает сумму очков, набранных новичками двух следующих за ними команд.

Второе место занимает «Виннипег Джетс» с 53 очками, а третье – «Нью-Йорк Рейнджерс» (51 очко). Три новичка «Лифс» идут в топ-5 лучших бомбардиров сезона среди новичков – Остон Мэттьюс (38 очков), Митч Марнер (36) и Вильям Нюландер (29).
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Торонто Мэйпл Лифс
Новости. Хоккей
18 января 2017, среда
11:55 Мэттьюс — первый новичок «Торонто» после Березина, забросивший 22 шайбы за сезон
11:49 Майоров: спасибо ЦСКА уже за то, что борьба со СКА за 1-е место вообще идёт
11:39 Лундквист: стыд, огорчение, грусть – я чувствую всё это сразу
11:30 Бадюков: «Магнитка» — фаворит, у «Авангарда» нет стабильного большинства
11:13 Хичкок: у Тарасенко не было качественных голевых моментов
11:11 «Ванкувер» — «Нэшвилл»: шайба попала в голову судье
11:00 Возьмёт ли «Ак Барс» реванш у «Салавата» и как завершатся другие матчи дня в КХЛ
10:59 Генменеджер «Айлендерс»: на мне лежит 100% вины за неудачи
10:42 Баклунд, Шарп и Миллер – звёзды дня в НХЛ
10:38 Защитник «Ванкувера» Хаттон выбыл на срок от 3 до 6 недель
10:34 Светлов: вылетаю на МЗ в Уфу, там разберёмся, как «СЮ» дошёл до жизни такой
10:20 Бобровский: партнёры сделали моё возвращение в строй удачным
10:04 Капитан «Югры» Панов находится с командой, но может пропустить ближайшие матчи
09:59 Мариан Госса достиг отметки в 600 голевых передач в НХЛ, он 84-й в истории
09:46 «Рейнджерс» – «Даллас»: Крайдер подрался с Икином
09:36 Защитник «Торонто» Райлли получил травму в матче с «Баффало»
09:34 Варламов потерпел пятое поражение подряд
09:24 «Айлендерс» получили разрешение на переговоры с Галлантом
09:08 Бобровский одержал свою 27-ю победу в сезоне, он лидер по этому показателю
09:04 Новички «Торонто» суммарно набрали 167 очков, это лучший показатель в НХЛ
09:00 Бучневич продлил свою результативную серию до 7 матчей
08:58 Шат-аут Миллера и гол Х. Седина принесли «Ванкуверу» победу над «Нэшвиллом»
08:52 «Анахайм» в ОТ добыл волевую победу над «Тампой», Нестеров отдал голевой пас
07:50 Две шайбы и передача М. Баклунда принесли «Калгари» победу над «Флоридой»
07:44 «Чикаго» победил «Колорадо», Варламов пропустил 5 шайб, Григоренко набрал 1 очко
06:51 «Сент-Луис» проиграл «Оттаве», Тарасенко набрал 1 очко
06:45 «Миннесота» уступила «Нью-Джерси», ведя 2:0, и прервала свою победную серию
06:10 «Торонто» обыграл «Баффало», уступая 0:2, Зайцев отдал голевой пас
05:49 «Рейнджерс» забросили 6 шайб, но уступили «Далласу», Бучневич набрал 3 очка
05:39 «Коламбус» добыл волевую победу над «Каролиной», Бобровский сделал 24 сейва
00:54 Грубауэр: для меня Холби и Прайс — лучшие вратари в НХЛ
00:51 КХЛ оштрафовала нападающего «Куньлуня» Энлунда
00:37 Нападающий «Питтсбурга» Каллен из-за травмы выбыл на три-четыре недели
17 января 2017, вторник
23:53 Защитник «Амура» Атюшов получил одноматчевую дисквалифицикацию
23:38 Дубль Дженовея помог «Медвешчаку» одержать победу над «Югрой»
23:30 «Медвешчак» — «Югра»: Панов получил травму и покинул площадку на носилках
23:16 Главный тренер «Айлендерс» Джек Капуано отправлен в отставку
23:10 «Крылья Советов» на домашней площадке одолели МХК «Спартак»
22:52 Защитник минского «Динамо» Коробов дисквалифицирован на четыре матча
22:39 Павлюков: «Спартаку» не хватало остроты в атаке, соперник прижимал нас
22:34 Кириллов: «Спартак» делает свою работу, не знаю, почему не выходит побеждать
22:34 Михнов: борьба за плей-офф только подхлёстывает «Автомобилист»
22:29 Кляузов: «Спартаку» нужно выиграть один матч, и, думаю, всё будет нормально
22:25 Чичу: длинная домашняя серия помогла «Словану» улучшить положение в чемпионате
22:22 Ярушкин: сложно рассчитывать на победу, когда вываливаются целые тройки
Все новости RSS
Как завершится «Зелёное дерби» между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым»?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+