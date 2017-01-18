«Айлендерс» получили разрешение на переговоры с Галлантом

«Нью-Йорк Айлендерс» получил разрешение от «Флориды Пантерз» на переговоры с Джераром Галлантом. Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.53-летний специалист в этом сезоне был уволен с должности главного тренера «Пантер», но его контракт с клубом действует ещё два года. Галлант уже работал в «Айлендерс» на должности ассистента главного тренера в период с 2007 по 2009 год.Недавно стало известно, что «островитяне» отправили в отставку Джека Капуано. С 42 очками в 42 матчах команда занимает последнее место в Восточной конференции.