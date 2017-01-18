Защитник «Ванкувера» Хаттон выбыл на срок от 3 до 6 недель

Защитник «Ванкувер Кэнакс»выбыл на срок от 3 до 6 недель из-за перелома руки. В 41 матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги текущего сезона хоккеист набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «-12».В настоящее время в списке травмированных у «Кэнакс» находятся защитники Эрик Гудбрэнсон и Филип Ларсен. Тем не менее Андрей Педан вновь остался в запасе в матче с «Нэшвиллом» (1:0), тогда как игровое время Никиты Трямкина составило 21.09, за которое он провёл 5 силовых приёмов.