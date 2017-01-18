Генменеджер «Айлендерс»: на мне лежит 100% вины за неудачи

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс»прокомментировал отставку главного тренера Джека Капуано.«Конечно, мы сейчас не в той турнирной позиции, в которой хотели бы находиться. Думаю, что мы все из-за этого одинаково разочарованы.Какая доля вины за неудачи лежит на мне? Все 100%. Не думаю, что в нашем сегодняшнем составе есть хоть один игрок, к появлению которого я не приложил бы руку. То же самое касается сотрудников клуба – тренеров, специалистов по физической подготовке, скаутов. У меня и в мыслях нет отгораживаться от очевидного: все, что мы сейчас имеем, начинается с меня», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.