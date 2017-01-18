Бадюков: «Магнитка» — фаворит, у «Авангарда» нет стабильного большинства

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Металлургом» Мг и «Авангардом». Встреча в Магнитогорске пройдёт 18 января, начало — 17:00 мск.
«Думаю, преимущество в Магнитогорске будет у хозяев, последнюю домашнюю встречу «Металлург» проиграл «Сочи» в основное время. Эта осечка послужила таким щелчком по носу для команды, так что с «Авангардом» будут доказывать, что они не зря на первом месте находятся. В этой встрече всё будут решать нюансы и большинство. Если говорить объективно, то «Магнитка» в большинстве играет лучше омской команды.
Сейчас у всех команд идёт шлифовка игры к матчам плей-офф. Так что вряд ли сегодня мы увидим многоголевой хоккей. У «Авангарда» есть ошибки в обороне, нет стабильного большинства — это то, что может очень пригодиться на первых стадиях плей-офф», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
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