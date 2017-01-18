Лундквист: стыд, огорчение, грусть – я чувствую всё это сразу

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс»прокомментировал свою неудачную игру в матче с «Далласом» (6:7), в котором пропустил все 7 шайб после 27 бросков соперника. В последних четырёх матчах Лундквист пропустил 20 шайб после 113 бросков.«Стыд, огорчение, грусть – я чувствую все это сразу. Я должен придавать уверенности команде, это моя работа. Когда я не выручаю, мы начинаем нервничать и усложняем себе задачу. Все начинается с того, что я должен выручать», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.