Виньо: Лундквист сыграет в воротах в следующем матче «Рейнджерс»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Виньо сообщил, что Хенрик Лундквист будет защищать ворота в следующем матче, несмотря на пропущенные 7 шайб в игре с «Далласом» (6:7). Антти Раанта выбыл на срок от 7 до 10 дней из-за травмы. Сменщиком Лундквиста сейчас является вызванный из АХЛ Маркус Хелльберг.
«Лундквист будет играть в следующем матче. Он будет стараться, и мы будем стараться лучше ему помогать. Мы одна команда и должны держаться друг друга, чтобы сделать всё возможное и вместе завершить эту неудачную серию», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.
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