Гуськов: «Динамо» М и ЦСКА не будут щадить себя и экономить силы перед плей-офф

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился ожиданиями от предстоящего матча между московским «Динамо» и ЦСКА. Встреча пройдёт 18 января, начало — 19:30 мск.
«У московского «Динамо» была великолепная серия побед, которая прервалась после поражения от «Ак Барса». Но казанцы тогда были сверхмотивированы, хотя игра была боевой и нельзя сказать, что бело-голубые по всем статьям уступили гостям. Сегодня для «Динамо» следующая проверка — матч с ЦСКА. Думаю, настрой будет ровно такой же. Московские «дерби» всегда проходят с сумасшедшим настроем обеих команд. Игра нас ждёт равная, и любая ошибка может решить исход матча.
Уверен, что команды не будут осторожничать и играть в закрытый хоккей, чтобы минимизировать риск получения травмы перед плей-офф. Это может обернуться поражением. Наоборот, в преддверии плей-офф нарабатывается психология победителя. Эти команды, возможно, встретятся в играх на вылет и будут в первую очередь вспоминать матч «регулярки». Команда, которая побеждает, получает психологическое преимущество. Соперники будут не щадить себя сегодня и не думать о том, что надо себя поберечь перед плей-офф. Об этом не думает ни один хоккеист и ни один тренер», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
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