Ковальчук: новый формат Матча звёзд – это интересно, добавит зрелищности

Нападающий СКАподелился ожиданиями от Матча звёзд КХЛ.«Уверен, что у всех эмоции от участия в Матче звёзд только положительные. У меня в том числе. И болельщики, и игроки на этом мероприятии заряжаются позитивом! Так что жду от праздника отличного настроения, классной атмосферы на трибунах. Ну и победы нашей команды тоже, пожалуй.Новый формат – это интересно. Ещё один соревновательный элемент в виде матчей навылет добавит зрелищности, это точно. Тем более команды в этот раз меньше, будет больше работы на льду, болельщикам должно понравиться. Правда, в этот раз обойдёмся без домашних заготовок. Решил, что буду действовать по ситуации – так интереснее.Если говорить о Матчах звёзд, в которых участвовал я, то мне особенно запомнились игры в Сочи и в Челябинске. Ярче всего, конечно, в памяти осталось парное катание с фигуристками. А моя главная ассоциация с Уфой – отличная поддержка болельщиками своей команды. При полном стадионе играть всегда приятно, так что, думаю, и в этот раз будет здорово. Хотел бы поучаствовать в Матче звёзд в Санкт-Петербурге. Хотя он тут уже был… Но наши болельщики, уверен, с удовольствием заполнили бы арену», – цитирует игрока официальный сайт КХЛ.