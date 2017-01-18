Войнов: когда на МЗ соревнуются четыре команды, игра более интересная

Защитник СКАподелился ожиданиями от Матча звёзд КХЛ.«От попадания на Матч звёзд у меня самые позитивные эмоции. Жду хорошего настроения, улыбок. Надеюсь, что доставим удовольствие зрителям. Как понимаю, каждый год формат Матча звёзд меняется. В России я в таких мероприятиях участия не принимал, так что сравнивать пока не с чем. Думаю, когда соревнуются четыре команды, игра получится более интересной.За океаном я участвовал в Матче звёзд, но самое яркое воспоминание назвать сложно, запомнилось все мероприятия в целом. О домашних заготовках не думал. Надеюсь, не придётся участвовать в конкурсах на технику, где нужно демонстрировать именно «фишки».Что касается Уфы, то по детям я часто играл в этом городе. Запомнилось, что там очень хорошая школа, организация всех детских турниров на высшем уровне. Знаю, там отличная арена, которая всегда заполняется, поскольку уфимцы любят хоккей. Из других городов, где хотел бы сыграть в Матче звёзд, назову родной Челябинск», – цитирует игрока официальный сайт КХЛ.