Францоуз: было бы интересно поучаствовать в Матче звёзд в Пекине

Вратарь «Трактора» Павел Францоуз поделился мыслями о предстоящем Матче звёзд КХЛ.
«О том, что я выбран на Матч звёзд, узнал, когда был в Москве, на Кубке Первого канала со сборной. Ребята сообщили мне эту новость, и сначала я, признаться, решил, что они шутят. Но потом залез в Интернет и понял, что можно начинать радоваться.
Отлично помню прошлогодний матч, пересматривал конкурс буллитов, и запомнилось, что счёт был уж очень большой. В этом году, надеюсь, столько уже не забросят.
С одной стороны Матч звёзд – это шоу, праздник, и надо настраиваться на несерьёзный лад, с другой – очень хочется порадовать болельщиков, показать то, что в чемпионате ты не показать не можешь, блеснуть чем-то особенным. Пока не знаю, чем конкретно, но, надеюсь, когда приеду, с ребятами договоримся. Мне было бы интересно поучаствовать в следующем Матче звёзд в Пекине», – цитирует игрока официальный сайт КХЛ.