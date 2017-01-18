Бадюков: много голов в «зелёном дерби» не будет, дело может дойти до овертайма

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, комментатор КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением о предстоящей игре «Ак Барса» с «Салаватом Юлаевым». «Зелёное дерби» пройдёт 18 января, начало — 19:30 мск.
«Последняя игра уфимцев с «Барысом» показала, что они стали эффективнее играть в атаке, но всё равно остаются проблемы в обороне. Если будут допущены такие же ошибки, то «Ак Барс» обязательно воспользуется моментом.
В таком дерби нельзя предугадать, кто действительно будет фаворитом. Прежде всего может сказаться усталость, ведь последние игры у тех и у других были тяжёлыми, но именно к этому матчу подходят как-то психологически по-особенному обе команды. Не думаю, что будет много заброшенных шайб. В этой встрече какой-то феерии не получится, потому что тренеры прежде всего сейчас шлифуют игру перед плей-офф, особенно «Ак Барс». Наставники команд не отпустят вожжи, не дадут волю игрокам, чтобы сыграть в открытый хоккей, а для того чтобы самим как-то форсировать события физически сейчас пока игроки обеих команд не готовы. Думаю, что опять дело может докатиться до овертайма, а там уже дело случая.
Думаю, будет намного интереснее, если две сильнейшие команды Востока встретятся на более поздних стадиях плей-офф, когда народ уже войдёт во вкус, а тут такое пиршество» — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ксенией Ливановой.
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