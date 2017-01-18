«Нэшвилл» отправил форварда Фиалу в «Милуоки»

«Нэшвилл Предаторз» отправил нападающегов «Милуоки». В нынешнем сезоне 20-летний форвард провёл в Национальной хоккейной лиге 32 матча, набрав 9 (6+3) очков.Накануне «Милуоки» победил «Шарлотт» (3:0), швейцарский хоккеист принял участие в матче регулярного чемпионата АХЛ, но не отметился результативными действиями. В нынешнем сезоне нападающий уже выступал в АХЛ в ноябре, проведя 7 матчей и набрав 8 (2+6) очков.«Нэшвилл» выбрал форварда под общим 11-м номером на драфте в 2014 году.