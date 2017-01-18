Кожевников: Ярушкина стоит оставлять, при нём «Спартак» смотрится по-другому

Двукратный олимпийский чемпионподелился мнением о выступлении «Спартака» в текущем сезоне.«Команда создана только два года назад. Команду надо набирать, здесь всё зависит от финансовых возможностей. В «Спартаке» с этим проблем нет. Идёт строительство. Думаю, что на третий год уже надо спрашивать. По составу они должны были проходить в плей-офф. Работа идёт, у команды хорошая игра, даже в матче со «Слованом», который красно-белые проиграли.Забивающих игроков нет – вот это трагедия. Есть одна тройка, в которой забивает один человек – Стоа. По игре претензий нет, неплохо играют. Моменты создают. Я видел некоторые матчи «Спартака». Есть игры, в которых они могут уступить, но играют они неплохо. Забить некому. Вот во встрече со «Слованом» было три голевых момента, но они даже по воротам попасть не могут. Надо играть. Сейчас начали молодёжь ставить, им надо опыта набираться. Забивающих людей нет, без них тяжеловато.Стоит ли на следующий сезон оставлять Ярушкина? При нём команда по-другому смотрится, он нормально с молодыми работает. Думаю, что да», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.