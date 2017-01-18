Фото: Лига женского хоккея Олимпийская чемпионка Журова присоединилась к Лиге женского хоккея

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, двукратный чемпион мира, чемпионка мира и пятикратная чемпионка России, член спортивного общества «Динамо» и депутат Государственной Думыприсоединилась к Лиге женского хоккея. Президентом лиги является непобеждённая чемпионка мира по боксу по версиям WIBF, WBA и GBU Наталья Рагозина.«Очень понравилось. На удивление могу даже уже работать с шайбой и забивать. Конечно, ощущения новые – всё-таки коньки совсем другие. Всю жизнь каталась в одну сторону, а нужно кататься в разные. Тормозить, а в конькобежном спорте я не тормозила. Научиться ездить спиной. И в целом мне ещё многому предстоит научиться. Но я намерена продолжать тренировки и обязательно сыграть за команду», — поделилась впечатлениями Журова.