Капуано: для меня было честью служить «Айлендерс» и их болельщикам

прокомментировал своё увольнение с поста главного тренера команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс».«Для меня было честью служить исторически значимому клубу и его страстным болельщикам. Я бы хотел поблагодарить Гарта Сноу и владельцев команды за возможность поработать главным тренером «Айлендерс».Также хочу выразить признательность членам тренерского штаба и хоккеистам за их усердную работу», – передаёт слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.